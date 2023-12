Il Napoli frena anche con il Monza, Fiorentina in zona Champions

29 dicembre 2023 a

Colpo Champions per la Fiorentina, altra frenata per il Napoli. Negli anticipi del 18esimo turno di Serie A, i viola di Italiano battono 1-0 il Torino, scavalcano momentaneamente il Bologna e si portano al terzo posto a quota 33 in coabitazione con il Milan. Gli azzurri invece non sfondano e lo 0-0 al Maradona contro il Monza conferma come il cambio in panchina da Rudi Garcia a Walter Mazzarri non abbia ancora portato benefici ai campioni d'Italia in carica.

A Firenze è il primo gol in Serie A con la Fiorentina di Luca Ranieri a garantire la terza vittoria di fila per mister Italiano, che chiude un 2023 da ricordare. Cade invece il Toro di Juric, che resta al decimo posto con 23 punti e che paga a caro prezzo alcune occasioni fallite nel primo tempo. Sempre nel pomeriggio, il Napoli non va oltre lo 0-0 al Maradona contro il Monza e aggancia momentaneamente la Roma al sesto posto con 28 punti ma a -5 dalla zona Champions. Azzurri spreconi, ma graziati nella ripresa da Pessina che si fa parare un rigore da Meret. I brianzoli di Palladino tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila e si confermano all'11esimo posto con 22 punti a +9 sulla zona retrocessione ma a -6 da quella Europa League.

Al Franchi buon primo tempo giocato dal Torino, pericoloso più volte grazie alle scorribande di uno scatenato Bellanova sulla destra. La Fiorentina fatica a trovare il bandolo della matassa, limitandosi a qualche ripartenza con Kouame e Kayode ma senza grande successo. Poco prima della mezzora grande occasione per il Toro, con un colpo di testa da centro area di Zapata sventato in tuffo da Terracciano. Continua a spingere la squadra di Juric con Lazaro e Bellanova che fanno ammattire i pari ruolo viola. Prima dell'intervallo è proprio l'esterno austriaco ad impegnare Terracciano con un destro al volo da centro area. La replica viola prima con un colpo di testa di Bonaventura a lato e poi con Ikoné che prova ad approfittare di un retropassaggio errato di Tameze, ma trova sulla sua strada la manona di Milinkovic-Savic. Fiorentina più aggressiva nella ripresa e subito pericolosa con un colpo di testa di Kouamé di poco a lato, su cross di Duncan da sinistra. La gara resta equilibrata, con capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra anche se con poche occasioni da rete. Ma quando ormai il pareggio sembrava inevitabile, all'83' è la Fiorentina a trovare il gol della vittoria con un colpo di testa di Ranieri su cross di Kayode dalla destra. Rete convalidata dopo un check del Var, Toro beffato.

Al Maradona il Napoli, anche se privo di Osimhen, è padrone del campo nel primo tempo e pericoloso più volte con Kvaratskhelia, Raspadori e gli inserimento di Anguissa. Il Monza si difende e riparte, brianzoli vicini alla rete con Pedro Pereira dalla distanza. Poco dopo la mezzora si rivede il Napoli con Kvara che entra in area e prova a sorprendere Di Gregorio con un sinistro a giro di poco a lato. Prima dell'intervallo altra occasione per gli azzurri con Anguissa che impegna di testa Di Gregorio da centro area, sulla respinta del portiere poi Di Lorenzo spara alto. In avvio di ripresa di nuovo Napoli pericolosissimo con Kvaratskhelia fermato solo da un super Di Gregorio. La risposta del Monza che impegna Meret in contropiede, poi sul proseguimento dell'azione Mario Rui intercetta con un braccio un tiro di Colpani da centro area e per l'arbitro è rigore: dal dischetto Pessina si fa ipnotizzare dal portiere azzurro che para il tiro debole del centrocampista. Proprio Meret deve uscire subito dopo per infortunio, al suo posto il giovane Contini. La partita si scalda, sale il nervosismo, e ne fa le spese Mazzarri che viene espulso per proteste. Il Napoli nel finale prova il forcing ma non riesce a sfondare il muro brianzolo, in pieno recupero infatti è ancora un super Di Gregorio a dire di no al giovane Gaetano. Punto che serve a poco alla squadra di Mazzarri, prezioso invece per i ragazzi di Palladino.