Inter-Verona, il video della polemica: "Mancanza di rispetto", occhio al dettaglio

06 gennaio 2024

"Oggi è stata una grande mancanza di rispetto verso una società che tra tante difficoltà sta cercando di onorare questo campionato e lottare fino alla fine". A dirlo è il ds del Verona Sean Sogliano. Intervistato da Dazn dopo il ko con l'Inter, il direttore sportivo si sofferma "sull'episodio del 2-1 dell'Inter". Per lui, infatti, "è impossibile che in una sala Var arbitri preparati non possano avere visto che il gol era da annullare, non possono non avere avvisato l'arbitro". E ancora: "In una sala Var non si può fare questo errore, o è mancanza di rispetto o è altro. Per me non è un errore: il Verona e i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto, è una cosa veramente molto grave".

E infatti il match si è concluso con mille polemiche. Il motivo? Una gomitata di Bastoni a Duda non vista né dall'arbitro Fabbri né dalla Var nell'azione che ha portato al gol decisivo di Frattesi. Eppure il tecnico nerazzurro ha preferito non replicare alle critiche e si è portato a casa la vittoria.

"Chi di dovere intervenga": l'Inter piega il Verona, ma Inzaghi è sotto accusa

"È importante vincere anche questo tipo di partite - ha detto Simone Inzaghi -, in fase di possesso la squadra mi è piaciuta, abbiamo creato, dovevamo essere più precisi in fase di rifinitura. Dopo il vantaggio pensavamo che sarebbe stato tutto più semplice ma abbiamo trovato un avversario di valore, che ha fatto un'ottima partita. Non è stato semplice, poi gli ultimi minuti li abbiamo visti tutti. È stata una partita di sofferenza, altre volte qua a San Siro avevamo fatto molto meglio ma anche queste partite sono molto importanti".