Australian Open, Paula Badosa incenerisce il giornalista: "Forse il mio talento"

Fidanzata di Stefano Tsitsipas e numero 82 del ranking Wta. La spagnola Paula Badosa sta tornando in forma dopo la lunga cura alla frattura da stress spinale. Campionessa ritrovata e grandi prestazioni in campo agli Australian Open, dove nelle scorse ore ha avuto la meglio sulla statunitense Anisimova per 7-5 6-4 al terzo turno.

Gli standard stanno tornando al top insomma, anche se una giornalista ha dubitato di questa crescita così repentina della tennista: "Hai qualche spiegazione sul perché stai giocando così bene e così velocemente se non te lo aspettavi?”, ha detto alla sportiva, in maniera maldestra, durante la conferenza stampa post-match.

Badosa ironica alla giornalista: “Se gioco così bene? È per il talento…”

Tra lo stupore e l’imbarazzo di molti, con un'espressione simpatica sul volto Badosa ha replicato con un pizzico di presunzione e ironia: "Forse il mio talento (risatina, ndr)… No, non lo so”. Tornando seria poi Badosa ha provato ad analizzare con lucidità il suo momento positivo: "Penso che mentalmente sto lavorando molto duramente e sto facendo un duro lavoro — le sue parole —. Come ho detto nella prima conferenza stampa, non è facile per me accettare la posizione in cui mi trovo adesso, la mia classifica. Sono piuttosto orgoglioso. Voglio arrivare in cima il più velocemente possibile. Penso che in questo caso sia il modo in cui reagisce il mio corpo. Spero che la mia schiena stia bene per i prossimi mesi. Penso che il mio livello parlerà"