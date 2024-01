Australian Open, "trappola per Sinner: come favoriscono Djokovic"

19 gennaio 2024 a

Stanno cercando di fregare Jannik Sinner? O, più semplicemente, il più tutelato anche agli Australian Open è il numero 1 del tennis mondiale Nole Djokovic? Il caso orari inzia però a essere un tema all'ordine del giorno a Melbourne. A sollevarlo, qualche ore fa a TennisMania (programma in onda sul canale Youtube di OA Sport) prima del match (stravinto) dall'italiano numero 4 del ranking Atp contro l'argentino Sebastian Baez è stato il giornalista Dario Puppo, telecronista di Eurosport. La sintesi è: perché Sinner gioca sempre a mezzogiorno ora locale mentre il 36enne serbo, numero 1 del seeding, può godere del fresco delle ore notturne?

"Una giornata molto tosta e infinita. Onestamente non so quanto ci guadagni il tennis da queste situazioni, alle quali, tra l'altro, aveva anche provato a porre rimedio. Quando hai solo 4 partite sulla Rod Laver Arena e succede quanto accaduto oggi, non è che puoi farci molto. Più vai in là nel torneo più può accadere, ovvero impegnare così tanto una giornata - il commento di Puppo -. Oggi si è visto quanto può diventare lungo un programma con soli 4 match. Nei campi scoperti la situazione è stata resa complicata da qualche break per la pioggia ma, come si è visto con Zeppieri, tutto si è ampliato in maniera notevole".

Quella di ieri, ha sottolineato il giornalista, è stata "una giornata difficile per i giocatori. Molti protagonisti attesi hanno rischiato di perdere. È successo a Medvedev, a Zverev, a Rybakina, che poi ha perso davvero con un tiebreak finale incredibile. È accaduto anche a Swiatek, che è arrivata davvero ad un soffio dal ko contro Collins. Vince ma non convince, come Medvedev. Alcaraz contro Sonego ha giocato senza dubbio una buona partita, ma non scintillante".

Quindi, la questione-Sinner: "Soprattutto al maschile Djokovic ha un grandissimo vantaggio nel giocare sempre nel turno serale. Di nuovo Sinner invece scenderà in campo a mezzogiorno (ora locale, le 2.00 in Italia, ndr), una cosa che non va bene. Posso capirlo perché Nole è l'attrattiva sempre e comunque, anche se si attacca con il pubblico. Ok che certamente Sinner-Baez non è molto attrattivo per il pubblico, ma non capisco perché Jannik debba sempre giocare in pieno giorno a differenza degli altri. Le sessioni importanti si giocano alla sera. Non poterle provare non è giusto. Il tennis ha un problema enorme di diritti tv con gli Stati Uniti che incidono troppo".