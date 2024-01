Jannik Sinner ai quarti degli Australian Open: come si è sbarazzato di Khachanov

21 gennaio 2024 a

a

a

Jannik Sinner batte il russo Karen Khachanov negli ottavi di finale degli Australian Open 2024 di tennis e si qualifica per i quarti di finale del primo torneo stagionale dello Slam. L’azzurro, numero 4 del mondo, oggi 21 gennaio 2024 supera il russo, testa di serie numero 25, per 6-4, 7-5, 6-3 in 2h34’. Sinner affronta ora il vincente della sfida tra il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 5, e l’australiano Alex de Minaur, numero 10 del seeding. All’orizzonte, in semifinale, il duello con Novak Djokovic. Il serbo, numero 1 del mondo, negli ottavi di finale travolge il francese Adrian Mannarino (6-0, 6-0, 6-3) e nei quarti se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 12, capace negli ottavi di sconfiggere il greco Stefano Tsitsipas, numero 7 del tabellone, per 7-6 (7-3), 5-7, 6-3, 6-3.

Quella di Sinner è stata una partita pazzesca, si è letteralmente sbarazzato dell'avversario in tempo record. Ormai, come diversi commentatori hanno sottolineato durante il match, "Sinner è di un altro pianeta". Il campione italiano dunque mette nel mirino gli Australian Open e dopo la vittoria della Coppa Davis e le imprese agli Atp Finals di Torino, Jannik è pronto per la definitva consacrazione. Numero 4 al mondo, Sinner sta davvero bruciando tutte le tappe. E ora davanti alla sua racchetta si spalancano le porte della gloria sportiva. Appuntamento ai quarti, si spera per una nuoba grande impresa.