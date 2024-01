Jannik Sinner "ci snobba". Francesi impazziti: cosa spunta, figuraccia mondiale

Roberto Tortora 30 gennaio 2024 a

I marsigliesi si sono “inca***ti”, l’uomo del momento gli ha voltato la faccia. Stiamo parlando di Jannik Sinner, ovviamente, l’uomo nuovo (o quasi) del tennis mondiale, fresco vincitore degli Australian Open. Così, dopo le fatiche di Melbourne, il campione altoatesino ha cancellato il proprio nome dal tabellone dell’Open 13 Provence, il torneo ATP 250 in programma a Marsiglia dal 5 all’11 febbraio.

Il post con cui gli organizzatori hanno comunicato la notizia è diventato però un caso sui social: "Jannik Sinner snobba l'Open 13 Provence 2024. Siamo in trattative con Zverev e avremo risposte in giornata". Post che è stato tolto circa 25 minuti dopo la pubblicazione e sostituito con un altro in cui si dice che Sinner "dà forfait".

Sarebbe stato Sinner stesso ad informare della sua decisione il direttore del torneo transalpino, Jea-François Caujolle, motivando la decisione con impegni dovuti al suo trionfo nella terra dei canguri. Impegni istituzionali, festeggiamenti e altri obblighi mediatici, tra cui l’incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. C’è, poi, un altro appuntamento importante prossima settimana che, nonostante il diniego iniziale manifestato ai microfoni dallo stesso Sinner, potrebbe alla fine vederlo protagonista: il Festival di Sanremo!

Il campione di Melbourne Park si era mostrato inizialmente titubante e aveva detto: "Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel... Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io". Le insistenze di Amadeus, però, sembrano poter portare al sì definitivo (“Vieni a prenderti la standing ovation”), così l’attuale numero 4 del seeding snobberebbe i quasi seimila spettatori del Palais des Marseille per andarsi a prendere la sua meritata ovazione in un catino più piccolo, da duemila posti, cioè il Teatro Ariston.

Il rapporto con la Francia di Jannik è complicato, già a novembre il ragazzo di Sesto Pusteria si era ritirato polemicamente dal Masters 1000 di Bercy, dopo aver eliminato ai sedicesimi l’americano McDonald in un match giocato a notte fonda e terminato quasi alle 3 del mattino. Il giorno dopo avrebbe dovuto rigiocare contro Alex de Minaur e, per evitare brutti infortuni, Sinner decise di salutare tutti e criticare la direzione del torneo. Il posto di Sinner all’ATP 250 verrà preso da Alexander Zverev, che in Australia si è fermato in semifinale, battuto da Daniil Medvedev.