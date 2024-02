Carlos Sainz, la reazione dopo l'annuncio di Hamilton in Ferrari

01 febbraio 2024 a

Carlos Sainz dovrà far posto in Ferrari a Lewis Hamilton. Adesso è ufficiale: il pilota britannico sarà alla guida della Rossa dal 2025. E la reazione di Carlos Sainz, dopo l'annuncio sui profili ufficiali da parte della scuderia di Maranello del nuovo arrivo: "Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento". Parole da applausi che mostrano lo spessore del pilota per nulla infastidito da questa scelta della sua scuderia che lo costringerà a fare le valigie. Sainz ha disputato un'ottima stagione mettendo spesso il muso della sua monoposto davanti a quella di Charles Leclerc.

Tra un anno il cambio della guardia. Bisogna capire quale possa essere il futuro di Sainz. Intanto Hamilton ha salutato i suoi vecchi tifosi e i nuovi, quelli della Ferrari: "Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un posto in cui sono cresciuto, quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Ma è giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò per sempre grato per l'incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare di Toto Wolff per la sua amicizia e leadership e voglio finire alla grande insieme. Sono impegnato al 100% a fornire la migliore prestazione possibile in questa stagione e a rendere il mio ultimo anno con le Frecce d'Argento, uno da ricordare".