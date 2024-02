Carlo Ancelotti, infuriato con Xavi: "Non scendo al suo livello, sono un professionista"

04 febbraio 2024 a

Uno scontro durissimo tra Carlo Ancelotti e Xavi. Gli allenatori di Real Madrid e Barcellona sono al centro di una polemica aspra in Spagna.Alla vigilia del match di Liga che vede in campo stasera il Barcellona sul campo dell'Alaves, Xavi ieri ha detto di essere d'accordo col suo presidente Laporta sul fatto che il Real condizioni gli arbitri: "Sì, lo fanno ogni settimana. Sono d'accordo al cento per cento con le parole del presidente. È una realtà, sono davvero sorpreso che lo consentano, anche un cieco lo vedrebbe. Lo vediamo noi e lo vedono tutti, ma sono i media che devono dirlo".

Carlo Ancelotti ha prima incassato il colpo e poi, come è solito fare, ha risposto con signorilità: "Io sono un professionista e come professionista non voglio abbassarmi a questo livello, per rispetto al calcio spagnolo. Non fatemi più domande su questo, perché non voglio abbassarmi. Non è un livello per professionisti".

Intanto Carletto si gode le voci che arrivano direttamente da Parigi e che danno ormai per certo l'approdo di Mbappè al Real Madrid. Infatti Le Parsien non usa giri di parole e dà per certo l'affare che ormai pare sia davvero chiuso: "Kylian Mbappé "ha deciso di lasciare il PSG alla fine della stagione e unirsi al Real Madrid che lo ha sempre aspettato", scrive il quotidiano francese. Un sogno che si realizza, sia per il giocatore, ma anche per il tecnico dei Blancos.