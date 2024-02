L'Eredità, "i peli perché mio padre...": Vincenzo sconcerta Liorni

14 febbraio 2024 a

Diventa campione per la prima volta, Vincenzo, e arrivato alla Ghigliottina, prova finale de L'Eredità, il ragazzo dimostra tutta la sua tensione al termine di una gara molto ben giocata.

"Cosa provi?", gli chiede Marco Liorni, conduttore del quiz del preserale di Rai 1. "Eh, è una bella emozione essere qui, è da tanto che l'aspettavo". "A casa come te la cavavi?". "Momenti bene e altri neanche una", riconosce con onestà Vincenzo, che per la verità comincia benissimo la Ghigliottina commettendo un solo errore e, partendo da un montepremi di 160mila euro, giunge alla parola-chiave con 80mila euro in ballo. Mica male.

"All'inizio è fortuna, alla terza parola ho iniziato a seguire una idea, alla quarta e alla quinta si è consolidata pur tra qualche dubbio", riflette Vincenzo davanti alle cinque parole-indizio. A questo punto, sale la tensione e aumenta la fiducia.

"La parola che hai scelto è 'peli'", annuncia Marco Liorni un po' sorpreso. Se con "carciofi" e "naso" l'abbinamento è abbastanza convincente, con "vite" si già più complicato: "Mio padre in costiere amalfitana ha delle bellissime piante di vite, e me le ricordo pelose". E "diritto"? "Mi si sono drizzati i peli, e qui ho iniziato a chiedermi 'pelo' o 'peli'?". Con "sapere", ammette il campione, i legami sono piuttosto labili. "Fare il pelo si può dire quando si sa davvero bene qualcosa...". "Vedo che hai pescato dal tuo vissuto...", lo mette sul chi-va-là Liorni, facendolo arrivare piano piano alla risposta corretta: "Tappo".

"Il tappo a vite, il tappo sul naso, quello dei nuotatori, sapere di tappo per un vino. Poi le altre due, più difficili: il diritto di tappo, la possibilità di portarsi il vino da casa al ristorante pagando qualche cosa. E i carciofi a tappo sono una ricetta della cucina siciliana...". Sigla finale, con rivolta in contemporanea dei telespettatori su X, l'ex Twitter: "Adesso stanno davvero esagerando con la difficoltà della Ghigliottina", "La parola è TAPPO, francamente non ci ho capito una beneamata minc***a!!!", "La parola di stasera è stata pensata alla tappo di cane credo...". Buona serata.