Milan, Paolo Maldini e Pif: gli arabi fanno sul serio

Dopo aver accarezzato l’ipotesi di acquisto dell’Inter, il fondo saudita Pif è tornato a guardare alla serie A, e a Milano, per vagliare la possibilità di entrare nella proprietà dei cugini rossoneri. Il gioco di conferme e smentite va avanti da fine 2023, con Gerry Cardinale che ancora pochi giorni fa ha ribadito che la vendita di quote della società non è nei piani di RedBird, ma le voci sui possibili nuovi ingressi nel Milan non sono mai taciute. E in nessuna di queste mancava Pif tra i pretendenti.



Dopo un incontro informale che si sarebbe tenuto a dicembre con l’ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini convocato da funzionari di Pif per ottenere informazioni e dettagli sulla possibilità di acquistare il Milan (e magari riportare la bandiera rossonera in dirigenza), il fondo starebbe continuando a considerando ogni opzione possibile, tra cui certamente l’acquisto per intero del club ma anche un ingresso più soft per aumentare nel corso del tempo la percentuale di quote.

PROSSIME TAPPE

A fine mese è prevista la partenza della due diligence, ossia la tipica attività investigativa che compie di chi vuole entrare, o acquisire, un’azienda, dopo attenta analisi dei conti, dello stato patrimoniale e della stima delle proprietà immateriali (ad esempio il potere del brand). Pif avrebbe fatto quindi più di un passo in avanti e avrebbe anzi chiesto e ottenuto l’esclusività per trattare fino al 31 di marzo la rilevazione del prestito fatto da Elliott al Milan, che si attesta sui 600 milioni di euro, convertendo questa cifra in equity. In questo modo il fondo diventerebbe il secondo azionista del club, con il gruppo statunitense che quindi uscirebbe dall’orbita rossonera.

Va ricordato che ad agosto 2022, in occasione del passaggio azionario da Elliott a RedBird, il club era stato valutato 1,2 miliardi di euro e oggi il suo valore sarebbe di almeno 1,6 miliardi, alla luce dei nuovi risultati sportivi (la qualificazione alla Champions scorsa e vista la classifica di campionato probabilmente anche alla, ricchissima, prossima), le correzioni al bilancio che era finito sotto la lentedi ingrandimento dell’Uefa e il via libera per il progetto stadio a San Donato Milanese.

Proprio la costruzione del nuovo impianto fa gola, non poco, a qualsiasi possibile investitore, e Pif non fa certo eccezione. Anzi, l’idea sarebbe quella di investire fin da ora nel cantiere e, una volta ultimato l’impianto, prendere in mano la quota di maggioranza del club.

QUANTI INVESTIMENTI

Nel mondo del calcio il fondo sovrano saudita, che tra le altre cose controlla il colosso petrolifero di Stato Saudi Aramco, è già proprietario del Newcastle, squadra che milita nella Premier League inglese, acquistato nel 2021 per 350 milioni di euro (80% delle quote). Inoltre, lo stesso fondo sovrano controlla il 75% di quattro squadre della Saudi Premier League: l’Al-Ittihad, l’Al-Hilal, l’Al-Ahli e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Che tutto stia procedendo e anche con una certa celerità lo dimostra anche l’editoriale al vetriolo che Stefano Barigelli, direttore della Gazzetta dello Sport, ha scelto di dedicare a Marcella Verini, numero uno della società esterna, la Verini & Associati, che gestisce ufficialmente la comunicazione di Gerry Cardinale ma ufficiosamente anche molto altro, comprese scelte strategiche come l’eventuale passaggio di mano. Secondo quanto riportato da Dagospia, Verini avrebbe organizzato un incontro tra Cardinale e due testate: il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport. Per la Rosea un atto di lesa maestà non di poco conto. Verini, già finita in passato al centro delle polemiche per la gestione non apprezzatissima dell’immagine esterna di Gazidis e Maldini, è l’artefice del basso profilo, anzi, della negazione poco convinta, che Cardinale ci tiene a mantenere in questa fase di trattativa, ormai conclamata, col fondo del principe Mohammed bin Salman.