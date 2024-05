Jannik Sinner vola agli ottavi di finale: il colpo con cui stende Kotov

31 maggio 2024 a

Jannik Sinner avanza spedito. Nel terzo turno del Roland Garros, il tennista azzurro ha battuto 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) il russo Pavel Kotov approdando agli ottavi di finale. È il terzo 3-0 in altrettanti incontri. Negli ottavi Sinner non sarà il solo italiano: impresa da ricordare infatti per Matteo Arnaldi, che ha superato l’altro russo Andrey Rublev 7-6 (6), 6-2, 6-4 eguagliando il suo miglior risultato in uno Slam, ovvero gli ottavi a New York dello scorso anno.

Al femminile, invece, terra rossa di Parigi indimenticabile per Elisabetta Cocciaretto. La 23enne azzurra infatti si è qualificata per la prima volta agli ottavi di uno Slam grazie al 7-6 (4), 6-2 rifilato alla russa Ludmilla Samsonova, testa di serie numero 17 del torneo.

"Ho mantenuto la concentrazione sul mio tennis, è straordinario giocare sul Philippe Chatrier, mi sono divertito", ha detto Sinner subito dopo il match.