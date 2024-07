Musetti batte Darderi, impresa epica a Wimbledon: il video che la dice lunghissima

04 luglio 2024 a

Un'altra incredibile partita "tutta azzurra". Il secondo derby italiano a Wimbledon rispetta, come quello della vigilia tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, la classifica Atp: Lorenzo Musetti batte Luciano Darderi. Ma soprattutto, come alla vigilia, la partita è stata assolutamente spettacolare.

Al secondo turno a Wimbledon il 22enne carrarino, 25esima testa di serie, riesce a imporsi dopo una battaglia durata tre ore e 46 minuti per 6-4 4-6 6-7(5) 6-4 6-4 sul coetaneo italo-argentino, numero 37 al mondo. Musetti, che eguaglia intanto il suo miglior risultato sull'erba londinese ottenuto lo scorso anno, sfiderà ora l'argentino Francisco Comesana, numero 122 del mondo, che prima di Wimbledon non aveva mai superato un turno in un torneo Atp e che a Londra si è rivelato essere il giustiziere - al primo turno - di Andrey Rublev, ad ora la più grossa sorpresa del torneo. Oggi, giovedì 4 luglio, Comesana ha battuto 10-8 al tie-break del quinto set l'australiano Adam Walton.

Ma torniamo alla partita tra Musetti e Darderi. La gioia di Lorenzo, al termine del match, era incontenibile: dopo il punto che gli è valso la vittoria, il crollo sull'erba, le mani sul volto, quasi in lacrime. E ora dalla sua c'è anche un tabellone che a dir poco sorride: Comesana è più che alla portata. E se dovesse andare bene, potrebbe poi incontrare Stefano Tsitsipas, uno dei top-player a livello mondiale che, però, sull'erba ha sempre deluso. Insomma, per Lorenzo Musetti l'occasione potrebbe essere davvero ghiotta.