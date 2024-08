Carlo Ancelotti, lo sfogo che imbarazza il Real Madrid: "Mi ha rovinato le vacanze"

14 agosto 2024 a

Tutto pronto per la sfida di Varsavia tra Real Madrid e Atalanta. In palio c’è la Supercoppa europea e una grande attenzione per Kylian Mbappé, alla prima ufficiale con la sua nuova squadra in una partita che mette in palio tanto. Una partita non vissuta benissimo da Carlo Ancelotti, volato in ferie con tanti dubbi nella testa.

La presenza di Mbappé tra gli attaccanti dei Blancos ne aumenta a dismisura il valore, ma potrebbe creare qualche piccolo problema nelle gerarchie: "Si sta adattando alla grande, è arrivato in ottima condizione, è molto concentrato, è motivato e carico — ha detto Ancelotti —. Ha una qualità incredibile. Per ciò che ho potuto vedere c'è un ambiente molto sano, non ci sono principi e re in questa squadra, stiamo parlando di giocatori che hanno saputo porre le proprie qualità a disposizione del della squadra".

Ma poi l'allenatore si è lasciato andare a una battuta sull'arrivo del francese e sulle scelte di formazione: "Ho un grande problema, ho pensato tutta l'estate a chi far giocare e mi ha rovinato un po' le ferie, ma a parte gli scherzi, i giocatori più forti giocheranno — ha aggiunto —. Poi basta essere intelligenti per capire che non tutti potranno giocare le tante partite che ci aspettano”. Il primo trofeo della stagione potrebbe arrivare proprio domani sera, nella Supercoppa Europea contro l'Atalanta. Ancelotti ha infine dedicato un pensiero all’allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini: "È un allenatore molto tattico, domani sarà una partita difficile, so che mancheranno tanti elementi, ma sono sicuro che sarà una grande partita — ha concluso — L'Atalanta è una squadra che merita di stare qui grazie a un lavoro incredibile, è un amico, ha molta esperienza".