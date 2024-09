Bagnaia accusa Marquez: "Mi ha preso e mi ha insultato", vergogna MotoGp in Spagna

01 settembre 2024 a

"Non è vero che Marquez non mi ha visto". Francesco Pecco Bagnaia non si dà pace per quanto accaduto oggi al Gp di Aragon di MotoGp, una tappa cruciale nel Motomondiale che ora vede allungare in classifica il suo rivale Martin.

Pole position, Sprint, giro veloce e vittoria nella gara lunga: dopo 1043 giorni Marc Marquez ritrova la gioia della vittoria, dominando sul circuito del MotorLand, ma a tenere banco è lo scontro che coinvolto il suo fratellino, Alex Marquez, e il campione del mondo italiano in carica della Ducati, Bagnaia. Sul podio salgono anche Jorge Martin e Pedro Acosta, con Pecco fuori gara a 5 giri dal termine e ora a 23 punti di ritardo da Martin. Un gap pesante da colmare.

"Nel 2019 - festeggia Marc - una vittoria quasi non valeva nulla per me: ora, invece, ha tutto un altro sapore. E' stata un'attesa lunga e dopo molto tempo ti dimentichi cosa significa vincere", ha dichiarato il pilota del team Gresini. Il fratellino Alex invece l'ha combinata grossa: troppo superficiale nell'incrociare la traiettoria di Bagnaia per rispondere al sorpasso. Nessuna frattura fortunatamente per Pecco, ma solo una forte contusione alla spalla. "Alex mi ha preso in pieno e, invece di chiedermi scusa, mi ha mandato a quel paese. Non è vero che non mi ha visto. Ha anche dato un colpo di gas e anche la telemetria conferma quello che dico".

E così Martin si gode la testa della classifica e il convincente secondo posto in gara: "Marquez era imbattibile, ma è stata una giornata positiva: non potevo fare un risultato migliore. Contava solo finire la gara e non cadere per colpa dell'asfalto scivoloso". Per quanto riguarda le altre posizioni, Brad Binder ed Enea Bastianini chiudono rispettivamente quarto e quinto. Completano, nell'ordine, la top ten Morbidelli, Di Giannantonio, Bezzecchi, Rins e Miller. Out anche Quartararo, Oliveira e Martin, Vinales si ritira e conferma il weekend da incubo dell'Aprilia (Espargaro undicesimo). Appuntamento già settimana prossima per la prima delle due gare a Misano.