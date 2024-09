Sinner "crolla" a New York: "Ce la farai". Chi è Gulia, la ragazza che lo ha fatto commuovere

02 settembre 2024 a

Un anno fa la storia di Giulia Gardani aveva commosso e straziato l'Italia. La tennista 35enne era in viaggio di nozze a New York, insieme al neo-marito. La coppia di sposini stava rientrando nell'hotel che la ospitava a Manhattan quando un'auto impazzita ha deliberatamente travolto i pedoni.

Giulia è rimasta ferita gravemente e ancora oggi, un anno dopo, lotta ogni giorno per riconquistare un briciolo di normalità, tra operazioni chirurgiche e dolorose terapie riabilitative. Quell'incidente l'ha lasciata tetraplegica e su una sedia a rotelle, ma c'è ancora una speranza per tornare a camminare.

Proprio a Giulia, una sua "collega", Jannik Sinner ha voluto mandare un emozionato ed emozionante videomessaggio. Il 23enne di San Candido è anche lui a New York, impegnato però negli Us Open dove affronterà l'americano Tommy Paul agli ottavi. Tra un match e una seduta di allenamento a Flushing Meadows, l'altoatesino ha così trovato il tempo per dedicare un pensiero alla cremonese: "Ciao Giulia, mi dispiace per tutto quello che ti è successo. Sappi che ti sono vicino, ti mando un grande abbraccio e magari ci vedremo presto".

"Il suo messaggio di incoraggiamento è stata davvero una sorpresa meravigliosa e inattesa, speciale ed emozionante", racconta la Gardani che nonostante tutto quello che le è capitato non ha abbandonato il tennis, diventando istruttrice federale.