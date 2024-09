McTominay-Hermoso, è subito rivoluzione in Serie A: il mercato entra in campo

Giampiero De Chiara 13 settembre 2024 a

a

a

Sabato, dopo la pausa nazionali, torna il campionato con la quarta giornata. Como-Bologna (ore 15), Empoli-Juventus (alle 18) e Milan-Venezia (20.45) sono gli anticipi che faranno da apripista ad una giornata che si presenta come una vera e propria nuovo debutto. Il perché è presto spiegato. La quarta giornata (che si concluderà lunedì con i posticipi Parma-Udinese e Lazio-Verona) arriva dopo la chiusura del calciomercato estivo. Molte squadre si ripresentano in campo con alcune importanti novità. Si vedranno alcuni volti nuovi, anche di grande caratura internazionale come gli scozzesi del Napoli McTominay e Gilmour, i difensori della Roma Hummels ed Hermoso, Kossounou dell’Atalanta e il centrale argentino del Torino Maripan.

Per entrare nel dettaglio la squadra che più sarà diversa rispetto alle prime giornate del torneo è il Napoli di Conte. Un assaggio si era già avuto con il Parma quando nella ripresa il tecnico aveva fatto esordire Lukaku, appena sbarcato sotto il Vesuvio. Ma domenca a Cagliari (ore 18) i partenopei si presenteranno con due nuovi giocatori a centrocampo: i nazionali scozzesi McTominay e Gilmour (tre gol complessivi nelle due partite perse dalla Scozia in Nations League) pronti a dare il cambio o a subentare alla coppia titolare Lobotka-Anguissa.

"Leao-Hernandez, un pessimo segnale": Milan, Donadoni fa a pezzi Fonseca

Difficile vedere in campo i due britannici già dal primo minuto con i sardi, ma il loro utilizzo sarà fondamentale per le rotazioni e anche per dare uno stimolo in più allo slovacco Lobotka e al camerunense Anguissa (soprattutto quest’ultimo) che hanno palesato qualche difficoltà sia in precampionato che nelle prime tre giornate di Serie A. Gilmour alter ego dello slovacco e l’altro scozzese McTominaycome alternativa al camerunense. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, può anche essere schierato come sottopunta se Conte decidesse di cambiare modulo. Inoltre l’allenatore salentino (che fino ad adesso non ha avuto centrocampisti di ricambio in panchina) ritroverà Folorunsho messo fuori rosa e reintegrato dopo la chiusura del mercato.

L’ex Verona è pronto per mettersi a disposizione del tecnico dopo aver chiarito con lo stesso allenatore alcune divergenze tecniche che lo avevano messo ai margini della squadra. Sono anche altre le squadre che si troveranno parzialmente rinnovate alla ripresa del campionato. Come la Roma di De Rossi. I giallorossi andranno a giocare in casa del Genoa e il tecnico pensa a far esordire, in difesa, i nuovi arrivi Hummels ed Hermoso.

Nell’Atalanta Gasperini dovrebbe concedere spazio al volto nuovo Kossounou (centrale difensivo arrivato in prestito dal Bayer Leverkusen). Al Gewiis Stadium arriva la Fiorentina che conta di poter schierare per la prima volta Gudmundsson, alle prese col processo che lo vede coinvolto in patria. Nel Bologna di Italiano sono pronti al debutto l’ex juventino Iling Junior e il difensore Casale proveniente dalla Lazio. Nel Cagliari, che affronterà il Napoli, esordirà Gaetano, appena arrivato in Sardegna proprio dal club partenopeo.

Nell’Inter, che domenica sera giocherà in casa del Monza, il volto nuovo sarà il difensore argentino Palacios. Per il 21enne non è prevista una maglia da titolare, ma andrà in panchina pronto per essere utilizzato per qualunque evenienza. Il suo acquisto servirà a Inzaghi per far rifiatare il terzetto titolare e permettere un più ampio turnover in vista dei tanti impegni della stagione appena cominciata.