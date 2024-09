Sinner, "basta leggere le carte": Casper Ruud stronca Kyrgios

14 settembre 2024 a

Ma è stato davvero "graziato", Jannik Sinner. Il caso Clostebol e le ombre doping sull'azzurro, numero 1 del ranking Atp, continuano a dividere il mondo del tennis mondiale. Sebbene l'Itia l'abbia completamente scagionato per la positività di marzo a Indian Wells, la agenzia internazionale anti-doping Wada sia intenzionata a non fare ricorso e fior di campioni come Rafa Nadal si siano detti certi della sua innocenza, in tanti ("Per invidia e gelosia", secondo l'allenatore Vincenzo Santopadre) continuano a recriminare.

Nick Kyrgios, Tallon Griekspoor e Denis Shapovalov, ancora in attività, sono i più avvelenati contro il collega (l'australiano ha chiesto addirittura 2 anni di squalifica per l'altoatesino), mentre anche l'ex numero 1 del tennis femminile Lindsay Davenport si è detta "sconvolta" dalla clemenza dei giudici. E se Nole Djokovic e Carlos Alcaraz, pur timidamente, hanno avanzato qualche dubbio e sospetto, c'è chi come Casper Ruud metterebbe la mano sul fuoco per Sinner. Secondo il 25enne norvegese, ex numero 2 al mondo nel 2022, "basta leggere le carte".

Intervistato da TV 2, emittente del suo paese, l'attuale numero 9 del ranking non nasconde le perplessità: "All’inizio, prima di comprendere il caso e l’evoluzione degli eventi, ho pensato ci fosse qualcosa di strano. Lui è numero 1 al mondo, doveva esserci della discriminazione a suo favore. Poi, però, ho compreso a fondo il caso e le regole. Leggendo i documenti e capendo come funziona il processo in questi casi, ci si rende conto che non c’è stata alcuna discriminazione".

"Quello che Sinner ha fatto bene - è la replica indiretta di Ruud ai sospetti di Kyrgios e compagnia - è aver trovato una spiegazione valida entro 15 giorni dal test positivo. Ha capito piuttosto in fretta da dove veniva il Clostebol. Non sono tanti gli atleti che possono fornire una spiegazione dopo due settimane, ma Jannik ci è riuscito e il fatto che abbia scoperto velocemente da dove veniva la sostanza e che abbia dato una spiegazione ragionevole depone certamente a suo favore".