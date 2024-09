Jannik Sinner, Draper crolla dopo la batosta con l'azzurro: "Basta, è davvero dura"

15 settembre 2024 a

La Gran Bretagna trema: oggi deve fare il miracolo di battere 3-0 il Canada altrimenti non si qualificherà alle finali di Coppa Davis dal 19 novembre a Malaga. Sarebbe clamoroso perché nelle qualificazioni schierava due giocatori di qualità come Daniel Evans e Jack Draper e sarebbe l’unica squadra a non sfruttare il fattore-campo, essendosi organizzata i match del girone

Da Manchester, ed avendo perso clamorosamente sul veloce contro l’Argentina. Grande spazio sui media brit alla protesta del suo giovane migliore, il 22enne Draper, rivelazione con le semifinali agli US Open perse contro Jannik Sinner. Costretto a tornare in campo venerdì dopo la trasferta di New York, il mancino espone tutte le sue perplessità sul calendario di tornei troppo pressante e troppo impegnativo, che non concede respiro e non darà modo ai giocatori di essere longevi.

Dopo aver già disputato 49 singolari in questi primi 8 mesi dell’anno, Draper ha protestato: "È un cambiamento troppo rapido, venerdì ero in campo a Flushing Meadows e una settimana dopo sono di nuovo cambio per la Davis". Insomma il rivale di Sinner deve essere ancora provato per la batosta ricevuta agli Us Open. Ma di certo il ritmo del tennis comincia a diventare insostenibile come quello del calcio...