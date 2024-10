Jannik Sinner conta la misura con i piedi e poi... l'angolo perfetto, un video pazzesco

17 ottobre 2024 a

L’inizio è di quelli promettenti. Altro “schiaffo” a Daniil Medvedev con un perentorio 6-0 6-3 e già alla fase successiva del Six Kings Slam di Riyad, il torneo esibizione saudita. Jannik se la vedrà ora contro Nole Djokovic, arrivando alla sfida in un’ottima condizione dopo la finale dell’ATP 500 di Pechino e il successo nel Masters 1000 di Shanghai.

Il giorno precedente alla sfida saudita contro Medvedev, è stato pizzicato in un video divertente, con annessa musica, da Bolshe tennis. Sinner che cammina lungo la linea laterale di campo, contandone la misura con i piedi a modo suo.

È partito dalla rete fino all'angolo, con gli uomini del suo team (Panichi e Badio) che lo hanno guardato un po' stupiti e un po' divertiti. Una volta arrivato all'angolo Sinner si è fermato, ha smesso di contare e poi si è piegato con la racchetta in mano per fermare l'angolo perfetto, tornando poi indietro.

Per la seconda volta in quattro giorni, alle 18.30 italiane, Jannik affronterà Djokovic per la seconda volta in quattro giorni. Dopo di loro, non prima delle 20 italiane, toccherà poi al derby spagnolo Nadal-Alcaraz. Sinner ha la possibilità di andare in finale nel torneo più ricco al mondo (un'esibizione fuori dai circuiti Atp che premia con sei milioni il vincitore finale) e nel frattempo si rende conto di quanto sia sempre più star mondiale. Ogni cosa che fa viene passata al microscopio, ogni suo gesto diventa virale, le magliette che indossa vanno sold out in poche ore ed è da esempio per i ragazzi di tutto il mondo. Insomma, un momento che sarebbe magico se, a macchiarlo, non ci fosse il caso Clostebol fino al Tas di Losanna…