Jannik Sinner? Ecco come balla: il video che sta facendo il giro del mondo

Jannik Sinner, oltre a essere un professionista esemplare, è un ragazzo capace anche di divertirsi. Il numero uno al mondo si trova in Arabia Saudita. L'azzurro sta infatti disputando il Six Kings Slam insieme ad altri cinque campioni: Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune. Come mostrato dallo stesso Nole, i sei maestri sono usciti insieme per godersi la Riyad by night. E sono persino andati a ballare. Ma non in discoteca, bensì in piazza insieme ai locals.

In un video che sta spopolando sui social si vede Sinner e gli altri campioni mentre si esibiscono in balli di gruppo insieme ad altre persone. Nonostante l'azzurro sembri un po' impacciato, l'impressione è che il numero uno al mondo si stia proprio divertendo. In questo modo è riuscito a prendersi una piccola pausa dagli impegni estenuanti di questa sua prima stagione sulla vetta dell'Olimpo del tennis.

direste mai che quelli sono i tennisti più forti al mondo e non degli ubriachi a una sagra di paese? pic.twitter.com/oAEGQy9D4X — mart (@ioelemiepare) October 18, 2024

Intanto in Arabia potrebbe andare in scena l'ultimo atto di una storia infinita. Rafael Nadal avrà un'ultima battaglia con Novak Djokovic nella finalina per il terzo e quarto posto nell'evento esibizione Six Kings Slam in programma oggi, sabato 19 ottobre. Lo spagnolo si ritirerà dopo le finali di Coppa Davis del mese prossimo a Malaga, calando il sipario su una carriera incredibile. La sua rivalità con Djokovic è stata uno dei pilastri dello sport negli ultimi 15 anni e ci sarà un incontro finale in Arabia Saudita.