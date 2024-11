Napoli, Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio

05 novembre 2024 a

Indagato il presidente del Napoli. La Procura di Roma ha proceduto alla chiusura del fascicolo di indagine a carico del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si contesta il reato di falso in bilancio in relazione alla compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019.

Il centrale di nazionalità greca era sbarcato sotto il Vesuvio per circa 36 milioni di euro. Ma poi è stato venduto all'Olympiacos di Atene per 3 milioni di euro, con una "minusvalenza" di 33 milioni nel giro di due anni e mezzo. La nuova accusa rientra nell'indagine su presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Per questa ultima accusa i pm capitolini avevano proceduto alla chiusura delle indagini nel gennaio scorso. I legali del patron del Napoli, gli avvocati Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri, annunciamo che il loro assistito sarà pronto a farsi ascoltare dagli inquirenti "per chiarire l'intera vicenda".

(Articolo in aggiornamento)