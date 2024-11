Carlo Ancelotti, voci inquietanti dopo il Milan: "Chi arriva al suo posto"

06 novembre 2024 a

Il 3-1 al Santiago Bernabeu da parte del Milan è stato una goduria per i tifosi rossoneri. La squadra di Fonseca ha rilanciato le proprie ambizioni in Champions e di fatto ha inguaiato Carlo Ancelotti che con i blancos è in difficoltà nella Liga in cui al momento spadroneggia il Barcellona. La dirigenza del Real Madrid, con Florentino Pérez in testa, hanno trasmesso tranquillità a Carlo Ancelotti, ma fino a un certo punto.

C’è preoccupazione per quello che la squadra sta offrendo nelle ultime partite. Allo stesso tempo - scrive Marca - c’è anche la certezza che se c’è qualcuno in grado di ribaltare la situazione, quello è proprio l’allenatore italiano, con un contratto in vigore fino al 30 giugno 2026. Quel legame è stato rinnovato lo scorso dicembre e suggellato con la vittoria della Champions League e della Liga.

È vero che la poca reazione che la squadra sta dimostrando in situazioni estreme come quelle vissute contro Barcellona e Milan è preoccupante. Nella fiducia che viene trasmessa, sembra illogico parlare di situazioni estreme che potrebbero portare a decisioni drastiche, cosa che non ha attraversato la mente della dirigenza blanca. Nell’attuale assetto sportivo del Real Madrid, però, Raúl González Blanco e Santiago Solari sono le alternative che potrebbero esistere di fronte a un precipitare degli eventi.