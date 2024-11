Inter di rigore: Calhanoglu abbatte l'Arsenal e ipoteca gli ottavi di Champions

06 novembre 2024 a

L'Inter supera a San Siro l'Arsenal per 1-0 nella quarta giornata di Champions, decide nel primo tempo un rigore assegnato a Calhanoglu. Al 2' Dumfries tira verso la porta, è traversa. Al 7' ci prova Lautaro dopo uno slalom che però viene fermato dalla difesa inglese. Il match si sblocca alla fine della frazione per un fallo di mano della difesa dell'Arsenal in area, si incarica del tiro Calhanoglu ed è 1-0 nel quarto minuto di recupero. Nella ripresa al 51' Lautaro imposta per Dumfries che lancia su Frattesi a centro area, pallone molto vago e la difesa dell'Arsenal allontana facilmente.

Al 59' Havertz tira verso Sommer che con un volo intercetta il pallone e l'Arsenal non pareggia. Inzaghi cambia le carte in campo e al 61' entrano Mkhitaryan, Barella e Thuram sostituendo Frattesi, Zielinski e Lautaro. Dieci minuti dopo esce Calhanoglu rimpiazzato da Asllani, poi al 79' esce Taremi per Dimarco. I minuti scorrono e arrivano al 97', i Gunners insistono ma la difesa nerazzurra è granitica e il fischio finale consegna ai campioni d'Italia il quinto posto nella nuova versione della Champions.