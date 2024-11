Napoli, Antonio Conte perde la pazienza in conferenza stampa. "Mi chiedete sempre di lui"

09 novembre 2024 a

a

a

"A ogni conferenza stampa mi chiedete sempre di lui". Antonio Conte ha perso la pazienza durante la conferenza stampa di una delle partite che potrebbe già indirizzare il campionato verso Napoli o Milano. Il tecnico salentino viene da un brutto ko in casa contro l'Atalanta. Ma un grande inizio di stagione gli permette comunque di guardare la classifica dall'alto in basso. Ciò è stato possibile grazie a un finale di campagna acquisti stellare, dove in pochi giorni sono arrivati innesti del calibro di Scott McTominay, David Neres e, soprattutto, Romelu Lukaku.

Quella con il centravanti belga è ormai una partership super rodata. I due si conoscono dai tempi dell'Inter. E l'ex Juve ha fatto follie pur di averlo sotto il Vesuvio. Ma da quando Lukaku è approdato a Napoli, i cronisti stanno tempestando di domande il povero Conte, che ha perso la pazienza con uno di loro. "A ogni conferenza mi chiedete sempre di lui - ha tuonato l'allenatore -. Non dico che è fastidioso… ma parliamo della squadra".

Inzaghi contro Conte, due mister all'opposto: perché questa sfida è decisiva

"La crescita di Romelu dipende dalla squadra, nella quale vedo grande spirito di mettersi a disposizione per migliorare - ha proseguito Conte -. Al di là delle qualità del singolo, che pure è giusto siano esaltate, per me è la squadra alla base di tutto. Queste due cose messe assieme possono renderci forti però guardare a un singolo giocatore - ha concluso - non è giusto".