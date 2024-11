Serie A, tra Inter e Napoli finisce in pareggio: 1 a 1 a San Siro

10 novembre 2024 a

a

a

Si chiude senza vincitori né vinti l'atteso big match tra Inter e Napoli che pareggiano 1-1 il posticipo domenicale della 12/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. Al vantaggio degli ospiti con McTominay al 23', risponde Calhanoglu al 43'. Lo stesso turco ha la grande chance per completare la rimonta ma al 74' sbaglia un rigore calciandolo sul palo. In classifica gli azzurri restano in vetta con 26 punti, uno in più del quartetto composto dai nerazzurri insieme ad Atalanta, Lazio e Fiorentina e due in più della Juventus.

In avvio parte forte la squadra di casa che spinge e costringe gli azzurri sulla difensiva. Il primo squillo del match è di Calhanoglu con un tiro da fuori area all'8', deviato in corner dalla difesa ospite. Al quarto d'ora il fischiatissimo ex Lukaku serve Kvaratskhelia, il georgiano arriva al tiro, deviato, che Sommer riesce a neutralizzare.

Zaccagni fa volare la Lazio, vittoria di corto muso contro Nesta: Monza sconfitto 1 a 0

Al 17' chance per l'Inter: Pavard si inserisce sul centro destra dell'area e può calciare in porta, ma Buongiorno è bravissimo nella chiusura. Al 22' il pressing dell'Inter porta Barella al tiro dal limite: conclusione difficile impattata al volo e palla non di molto alla destra di Meret. Un minuto dopo passa in vantaggio la squadra di Conte con McTominay. Kvaratskhelia crossa dalla sinistra, basso e teso, sul centro-sinistra dell'area Rrahmani anticipa tutti e prolunga in mezzo dove c'è lo scozzese che deve soltanto girare in porta da pochi passi.