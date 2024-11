Jannik Sinner e la bimba sconvolta a bordo campo: "E se ti dice che ha paura?"

13 novembre 2024 a

Si chiama Francesca, è una bimba bambina di 7 anni, adora Jannik Sinner e ha vissuto un’esperienza indimenticabile come mascotte alle Atp Finals di Torino. Sognava infatti di accompagnare in campo il numero 1 al mondo, il suo idolo. E il suo sogno si è realizzato.

Una storia raccontata in un video, che vi proponiamo qui in calce, pubblicato sul profilo ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Francesca, così come altri 26 bambini, fa parte di un'associazione partner della Nitto, il principale sponsor del torneo dei campioni che supporta le famiglie dei piccoli pazienti in cura presso l'ospedale Regina Margherita di Torino.

Nelle immagini si vede la piccola Francesca, emozionatissima, percorrere il tunnel dell'Inalpi Arena. "È la prima volta che vedo Sinner dal vivo. Se potessi scegliere chi vorrei accompagnare? Sinner", afferma senza esitazioni. E quando le chiedono cosa vorrebbe dire al ragazzo di San Candido, la piccolina risponde: "Gli chiederei se ha paura quando entra in campo". "E se lui dice di sì?", replica l'accompagnatrice. "Anche io", ammette Francesca.

Poi la pura gioia, incontenibile, l'emozione di scoprire che sarà lei ad accompagnarlo, una scoperta accompagnata dal pugno levato in alto in segno di vittoria. Quando arriva il momento Jannik le tende la mano, dunque si dirigono insieme verso il centro del campo. E Francesca, come aveva promesso, chiede: "Hai paura? Puoi vincere?". Più tardi avrebbe aggiunto: "Gli ho chiesto se poteva vincere e lui ha detto che ci provava, e gli ho chiesto se aveva paura e ha detto sì". Già, una paura, un'emozione che i due hanno condiviso.