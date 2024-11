Jannik Sinner, "almeno finché sono in campo". Una frase rivelatrice: fuori è crisi nera?

16 novembre 2024 a

Anche giovedì, dopo la vittoria contro Daniil Medvedev, ha fatto il modesto quando gli è stato chiesto in cosa nella sua carriera fosse migliorato. Glielo ha chiesto Diego Nargiso e così Jannik Sinner ha risposto, facendolo in tono serio non facendo mancare la sua consueta umiltà: “Cosa mi ha reso così bravo questa settimana? Non lo so — le parole del 23enne altoatesino —. Sono qui, so cosa ho realizzato quest'anno. Cerco di giocare con una buona mentalità. Ho una grande squadra alle spalle, delle belle persone intorno a me che mi supportano”. Poi una parola Jannik l’ha spesa sul suo tennis, dove sta vivendo un’annata pazzesca che chiuderà in testa al ranking, dopo aver ottenuto la vetta durante gli scorsi Roland Garros.

"Cerco di godermela almeno finché sono in campo — è l’altra risposta di Sinner a Nargiso —. Quando sono fuori dal campo, cerco di prepararmi nel miglior modo possibile per ogni partita. L'atmosfera è fantastica. Cerco solo di giocare un po' di buon tennis”.

Come ultima domanda, il conduttore gli ha chiesto un bilancio sulle tre partite (vinte sei set a zero) che ha giocato finora a Torino, chiudendo in testa al girone: "Il primo obiettivo era arrivare in semifinale e ci siamo arrivati — ha detto Jannik —. La prima partita era molto difficile, perché non avevo giocato prima tornei ed ero stato male, e sono stato contento. La seconda partita è stata ottima che mi ha portato a qualificarmi o quasi. Questa è stata ottima. Spero di alzare il livello, ma sono già contento del mio livello".