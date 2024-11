Nicola Pietrangeli sgancia la bomba: "Ve le ricordate le battutine su Jannik Sinner?"

18 novembre 2024 a

Con il trionfo dalle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner si è confermato ancora una volta il tennista più forte del mondo. E ora un po' tutti gli italiani stanno salendo sul suo carro. Tra gli spettatori presenti all'Inalpi Arena per assistere alla finale contro Taylor Fritz, c'era anche Nicola Pietrangeli. L'ex leggenda azzurra tornerà a Roma oggi, lunedì 18 novembre, per poi ripartire per Malaga tra un paio di giorni. "Voglio esserci, anche se mi costa un po' di fatica - ha spiegato Pietrangeli -. Ma la Coppa Davis è roba mia".

Nicola Pietrangeli ha poi confessato di essere disposto a viaggiare in aereo a 91 per vedere il tennista più forte del mondo. "Mi fanno ridere tutti quelli che oggi dicono Sinner di qua Sinner di là - ha confessato al Corriere dello Sport -. Ma io tre anni fa, quando facevano le battutine, già dicevo che era un campione e sottolineavo come non andasse solo visto, ma anche ascoltato. Il rumore che fanno le palline quando le tocca lui non lo fa nessuno".

Con Sinner non si è complimentato dal vivo, perché "non vado a rompere né quando si vince né quando si perde". Ma Pietrangeli lo fa ora, dopo il trionfo. "Ormai la sua superiorità è talmente imbarazzante che gli avversari dovrebbero partire con un vantaggio - ha dichiarato Pietrangeli -. È veramente un gran campione che può crescere ancora tanto. Ma, ripeto, io lo dicevo tre anni fa".