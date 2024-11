Napoli, il nutrizionista voluto da Antonio Conte: "Mangiare come l'uomo del paleolitico"

23 novembre 2024 a

Si chiama Tiberio Ancora, è un ex giocatori di Serie A ed è rimasto come nutrizionista, in forza al Napoli. Per tenersi in forma, di recente, ha svelato la sua ricetta: "Mangio cinque uova al giorno, tutti i giorni da 15 anni. Forniscono un apporto nutriente fondamentale per la ricostruzione muscolare, perché sono ricche di proteine”.

Poi un’altra riflessione: “I miei riferimenti sono basati sull'uomo paleolitico: carne, pesce, frutta, verdura e uova — dice Ancora —. Mangiare a sazietà senza contare le calorie. Anche concedersi una giornata libera durante la settimana non è un problema. Compreso il consumo di pane e pizza… ma non tutti i giorni. Pane e pasta? Non li mangerei mai, apporterei tutti i carboidrati da fonti importanti, come frutta e verdura, che si possono mangiare a sazietà senza contare le calorie".

Ancora è stato voluto nello staff di Antonio Conte, come figura essenziale nella costruzione dell'atleta e nel mantenimento di una condizione tale da arrivare anche al top delle singole potenzialità. Colui che stila le diete per i calciatori, essenziali per raggiungere un determinato livello di efficienza rispettando una serie di parametri codificati quali massa magra e grassa, idratazione, agilità, forza, resistenza, frequenza cardiaca. “Faccio tutte queste valutazioni per valutare l’efficienza fisica, organica e mentale di ogni calciatore — ha ammesso Ancora nell'intervista a Radio Crc, emittente ufficiale del Napoli —. Chi esce da questi parametri si vede che non è in condizioni o è predisposto a infortunio. Tutte questi dati li elaboro e li inserisco in dei software che mi permettono di avere una visione complessiva e a valutare come aiutare un atleta a stare in queste percentuali".