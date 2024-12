Berrettini, "lei cosa martella?". Luci rosse e gelo sul palco

07 dicembre 2024 a

La vittoria della Coppa Davis, oltre a sancire l'anno d'oro di Jannik Sinner e del tennis italiano, ha anche segnato il grande ritorno di Matteo Berrettini. Il martello, come viene soprannominato dai suoi fan per via delle "martellate" che sfodera sul terreno di gioco, sta pian piano tornando ai suoi livelli. L'azzurro, dopo la finale di Wimbledon persa contro l'onnipotente Novak Djokovic nell'estate del 2021, ha attraversato momenti difficili dovuti a infortuni e ad alcune vicissitudini extra-campo. Ora è pronto a riprendersi lo scettro. Sinner permettendo.

Berrettini e Sinner hanno partecipato alla serata dei SuperTennis Awards 2024, l'evento andato in scena a Milano condotto da Piero Chiambretti. In quell'occasione, tra gag e risate, è andato in scena un siparietto esilarante tra il conduttore e il campione azzurro. "Lei la chiamano il martello, 'hammer'... cosa martella?", ha chiesto con un velo di malizia lo showman piemontese. L'azzurro, in evidente imbarazzo, ha cercato di svincolarsi dalla domanda: "Passi a Sinner...". Il tutto tra le risate scroscianti del pubblico.

Prima ancora, Chiambretti aveva domandato a Jannik Sinner cosa si provasse a battere sul campo un proprio amico. "Battere un amico dispiace... o no?", aveva chiesto il conduttore. "Sempre", la replica del numero uno al mondo. Ma a quel punto Matteo Berrettini, che si trovava lì a fianco, non è riuscito a contenersi e ha sbottato contro il suo collega: "Ma che cazz*** dici!".