Inter-Atalanta, Mauro contro Gasperini: "Mi viene da ridere", "Non ho snobbato niente"

03 gennaio 2025 a

a

a

"Giampiero, mi viene da ridere quando dici che 'è stata un'ottima esperienza'": Massimo Mauro, nel post-partita di Inter-Atalanta, finale di Supercoppa Italiana giocata a Riyad, lo ha detto al tecnico dell'Atalanta Gasperini, lanciandogli di fatto una stoccata. "Dalle scelte in campo e dalle tue parole sembra che tu abbia snobbato la Supercoppa italiana ed è stato un ottimo allenamento per te, ma ci sta", ha proseguito l'opinionista. "No, quale allenamento? È stata una partita tirata", ha controbattuto Gasperini. Ma Mauro ha insistito: "Certo, ma hai provato altri giocatori perché per te è molto più importante il campionato e ti infastidisce giocare la Supercoppa in questa data a Riad".

A quel punto l'allenatore dell'Atalanta ha perso le staffe: "Non ho snobbato niente. Abbiamo cercato di vincere la partita e abbiamo incontrato una squadra molto forte. Per me va bene così, era un'occasione troppo importante per far giocare anche gli altri. De Ketelaere e Lookman non possono giocare 56 partite per 90 minuti. Mica ho messo dei Primavera, ho messo Samardzic, ho messo tutti i calciatori della prima squadra che hanno giocato raramente dall'inizio, hanno giocato solo spezzoni di partite. Scalvini rientrava da un grave infortunio e non giocava da tantissimo, ha bisogno di giocare per me era una soluzione anche vederlo giocare a centrocampo e lo ha fatto anche bene. Siamo meno numerosi a centrocampo. Per me è stato un ottimo test e un'ottima occasione".