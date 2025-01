Nick Kyrgios, l'umiliazione è brutale: ecco come il pubblico australiano accoglie Sinner

26 gennaio 2025 a

Il giorno più atteso, oggi domenica 26 gennaio: il giorno della finalissima degli Australian Open. Il nostro Jannik Sinner contro Alexander Zverev, il numero uno al mondo contro il tedesco, per lui uno degli avversari più insidiosi in assoluto, uno dei pochi ad avere un record positivo negli scontri diretti con il fenomeno di San Candido.

Per Sinner un torneo difficile, non tanto per gli avversari incontrati quanto per i guai fisici, si pensi a quanto accaduto nel match con Holger Rune, a quel malore che ha fatto tremare l'Italia. Sullo sfondo, inoltre, il caso-Clostebol, la possibilità di una squalifica che, se arrivasse, sarebbe quanto mai ingiusta.

Mettiamoci poi il fango della Bild, che a poche ore dalla finalissima, in un articolo, ha sostenuto che il fatto che Jannik possa giocare sia "una farsa", questo perché su di lui si allungherebbe l'ombra del doping. E mettiamoci anche l'endorsement di Novak Djokovic per Zverev: il serbo, dopo il ritiro dopo il primo set della semifinale col tedesco, ha detto che avrebbe tifato proprio per Alex.

Jannik Sinner, il clamoroso primo game: Zverev subito tramortito, ecco cosa è successo

Ecco, mettiamoci tutte queste cose e guardiamo il video qui in calce, che mostra l'ingresso in campo di Sinner alla Rod Leaver Arena per la finalissima. Poco prima era entrato Zverev, accolto da molti applausi ma anche da qualche fischio. Ecco, per Sinner nemmeno l'ombra di un fischio: solo applausi scroscianti e urla di giubilo. Un momento meraviglioso. Per tutti, ma probabilmente non per Nick Kyrgios, nemico giurato del numero 1, l'australiano pronto a schizzare fango e lanciare insulti contro Sinner. Già, la "linea" dell'australiano Kyrgios fatta a pezzi dal pubblico australiano...