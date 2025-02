"Jannik Sinner può dare una lezione a Kyrgios": ora c'è la data, quando lo umilierà

15 febbraio 2025 a

Criticato a più riprese prima degli Australian Open, per la presunta positività al doping legato al caso Clostebol, e ora ancora al centro di possibili critiche che troppo spesso Nick Kyrgios gli ha rivolto. Jannik Sinner potrebbe far arrabbiare l’australiano nel prossimo torneo Atp 500 di Doha, in Qatar, in un torneo che può permettergli di allungare la striscia vincente nei match sul cemento, cominciata lo scorso ottobre dal Masters di Shanghai e proseguita alle ATP Finals di Torino, in Coppa Davis e all’Australian Open.

Il 23enne pusterese potrebbe infatti superare il rivale in due statistiche relative ai match e ai tornei disputati sul cemento. Sia Sinner sia Kyrgios detengono la stessa percentuale di vittorie (l’82%). All’azzurro, quindi, basterebbe superare i primi due turni per ritoccarla ulteriormente al rialzo e superare il rivale. Trionfando a Doha, invece, Sinner sorpasserebbe Kyrgios anche nel numero di tornei 500 vinti sul veloce. L’australiano si è imposto a Tokyo 2016, Acapulco 2019 e Washington 2019 e 2022. Proprio nella capitale USA, Sinner ha conquistato il suo primo 500 nel 2021 ed è arrivato a quota titoli sul cemento con la doppietta Vienna-Pechino 2023 e Rotterdam 2024. Un sorpasso che sarebbe potuto arrivare se Jannik non avesse perso nella finale di Pechino contro Alcaraz.

Intanto Jannik si prepara per Doha, in un video sui suoi social lo si vede allenarsi sul cemento, in allenamento. Ai sorteggi sarà testa di serie numero 1, mentre il rivale Carlos Alcaraz numero 2. Ciò vuol dire che i due potrebbero affrontarsi solo in finale. Nel tabellone anche Alex De Minaur, Novak Djokovic, Daniil Medvedev e Andrey Rublev.