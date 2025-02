Jannik Sinner, Nicolas Escudé ribalta gli scenari: "Di questa cosa se ne sentirà parlare a lungo..."

21 febbraio 2025 a

Jannik Sinner ha patteggiato con la Wada tre anni di stop e, come oramai fanno tutti, diversi esperti del settore hanno detto la loro. Anche l’ex tennista francese Nicolas Escudé, oggi commentatore tecnico per Eurosport, che ha parlato di conclusione “purtroppo molto ambigua”.

Queste le sue parole al programma internazionale: "La vicenda è finita, ma se ne sentirà ancora parlare a lungo — ha detto Escudé — Quando vedo che si tratta di un accordo, lo trovo strano. Il fatto che sia stato raggiunto un accordo, trovo che sia purtroppo molto ambiguo. Parto dal principio che quando ci troviamo in questa situazione bisogna emettere una sentenza. O non si ritiene responsabile, e non viene sanzionato; oppure si ritiene responsabile, e viene sanzionato".

Per la Wada si tratta di una "situazione appropriata" e Sinner ha dovuto solo accettare potendo rientrare alle competizioni dal 4 maggio, potendo giocare Roma, Roland Garros e Wimbledon. "Sinner andava avanti con questa specie di spada di Damocle che lo seguiva da quasi un anno — ha aggiunto — Sicuramente non poteva più sopportare di trovarsi in questa situazione. È un bene per lui, ma un peccato per il tennis. Questo apre le porte a un triste confronto con molti altri casi in futuro”. E ancora: "Quando ho saputo la notizia ho fatto subito i conti, tornerà per il Roland Garros e quindi non salterà nessun Grande Slam — ha concluso — È sicuro che per lui è il male minore”. Insomma, l’ex tennista è dalla parte di chi ha dubbi, come Nick Kyrgios, che non hai mai perso tempo per attaccarlo.