Jannik Sinner, sono guai seri: "Vietato allenarsi a Monte Carlo", cosa rischia in pochi giorni

28 febbraio 2025 a

a

a

Niente Montecarlo per preparare il ritorno in campo a Roma. Jannik Sinner non potrà farlo al Contry Club di Roquebrune Cap Martin, dove ha la residenza, dato che il Club è affilato sia alla Federazione monegasca che a quella francese e per questo non può ospitare il numero 1 ATP fino al 13 aprile, prima di poter tornare ad allenare nei circoli ufficiali. Probabilmente l'altoatesino si trasferirà in Spagna per proseguire la sua preparazione, prima di tornare ad allenarsi in un circolo affiliato all'ATP o all'ITF.

La caccia al nuovo campo d'allenamento è partita. Pareva quasi certo che i suoi allenamenti li potesse fare al Monte Carlo Country Club a Roquebrune, e invece non sarà così. L'ufficio stampa del Club, dopo le indiscrezioni, ha infatti chiarito e spazzato via ogni tipo di dubbio: "Il Monte-Carlo Country Club è affiliato a tutte e due le federazioni di tennis: francese e monegasca, è un circolo privato ma non lo esonera dai suoi obblighi — le sue parole — affiliarsi alle due federazioni di tennis francese e monegasca. Monegasca perché è il Club di Tennis del Principato. Un Club di tale dimensioni non avrebbe potuto essere costruito sul territorio monegasco. Francese: perché si trova sul territorio francese a Roquebrune Cap Martin".

"Ritiriamo la nomination per Jannik Sinner": lo sfregio che scatena la bufera nel tennis mondiale

Insomma, niente Principato. Ora però ci sono altre possibilità, come Marbella. Altrimenti si parla di Dubai e degli Stati Uniti, ma quando tornerà a giocare lo farà sulla terra rossa e per questo l'ipotesi spagnola resta quella più viva e probabile.