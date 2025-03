Jannik Sinner? "Voglio vedere come mi distrugge": chi vuole essere fatto a pezzi dall'azzurro

01 marzo 2025 a

Si chiama Rodrigo Pacheco Mendez e potrebbe essere il futuro del tennis. Messicano, giovanissimo, oggi numero 355 al mondo, ha vissuto una settimana clamorosa, conquistando ad Acapulco la sua prima vittoria in una torneo del circuito Atp, a soli 19 anni. Nel 2023 Mendez ha chiuso l'anno in cima alla classifica mondiale junior ITF: insomma, il futuro è tutto dalla sua parte.

Mancino naturale, per ovvie ragioni ha come idolo e punto di riferimento Rafael Nadal. Ma non solo: c'è un altro grande campione che Pacheco sogna di affrontare, ovvero Jannik Sinner, il numero 1 al mondo. E immaginando il giorno in cui lo affronterà sul campo, il messicano afferma, con ironia e realismo: "Il mio match da sogno è contro Sinner, perché ora è il numero uno e gioca in modo irreale. Voglio vedere come mi distrugge". Già, ad oggi la differenza è abissale.

In ogni caso Pacheco Mendez è già entrato nella storia del tennis centroamericano e caraibico: è stato il primo giocatore della regione a raggiungere la vetta del ranking junior ITF, da quando nel 2004 la classifica ha iniziato a combinare i risultati di singolare e doppio. Il suo amore per il tennis nasce in famiglia: "Ho iniziato a giocare a tennis perché mio padre è un grande tifoso. Ho seguito alcune lezioni e ho iniziato ad apprezzarlo sempre di più". L'obiettivo? Diventare il nuovo Nadal: buona fortuna...