Jannik Sinner clamoroso: l'impensabile record da squalificato, chi ha superato nella storia del tennis

Jannik Sinner è alla 42ma settimana da numero 1 della classifica Atp e supera di una lunghezza il record di Andy Murray. Dopo il 1000 di Miami, il tennista azzurro supererà anche Gustavo Kuerten (fermo a 43 settimane), raggiungendo la 13esima posizione di questa speciale classifica. Sinner, ancora sotto squalifica, salterà Miami, Monte-Carlo e Madrid, e tornerà a difendere il primo posto agli Internazionali d’Italia, per contrastare la corsa degli inseguitori Alexander Zverev (numero 2) e Carlos Alcaraz (numero 3). Tra gli altri 10 azzurri presenti in Top 100, non si segnalano passi, mentre alcuni retrocedono di qualche posizione: Lorenzo Musetti 16esimo (=), Matteo Berrettini 30esimo (-1), Matteo Arnaldi 35esimo (=), Lorenzo Sonego 38esimo (-1), Flavio Cobolli 42esimo (-2), Luciano Darderi 60esimo (=), Mattia Bellucci 70esimo (=), Luca Nardi 83esimo (-16), Francesco Passaro 93esimo (-3), Fabio Fognini 96esimo (-1).

La conclusione del primo Masters 1000 della stagione ha promosso tra i grandi Jack Draper, che ha dominato Holger Rune nella prima finale tra giocatori nati negli anni Duemila in questa categoria di tornei. A 23 anni e 2 mesi, il campione di Indian Wells fa il suo esordio in Top 10 da numero 7 del mondo. Draper è il secondo britannico più giovane a entrare tra i primi 10 dal 1973, dietro solo a Andy Murray che ci riuscì a 19 anni e 11 mesi il 16 aprile del 2007. In Top 10 guadagna due posizioni Novak Djokovic, nonostante la sconfitta contro Van de Zandschulp a Indian Wells. Il serbo, che vanta il record di settimane da numero 1 ATP, tornerà in campo a Miami dove condivide con Andre Agassi il record di titoli, 6, in singolare maschile. Se si guarda alla Top 20, da segnalare il nuovo best ranking del francese Arthur Fils che ha annunciato la fine della collaborazione con l’ex capitano francese di Coppa Davis Sebastian Grosjean. Quella appena trascorsa è stata anche la settimana di Joao Fonseca. Il brasiliano ha vinto l’Arizona Tennis Classic, il Challenger 175 di Phoenix. È diventato così il secondo sudamericano più giovane, dietro a Juan Martin Del Potro, a conquistare tre titoli Challenger, e il quinto più giovane dal 2018 a vincerne almeno due in una stessa stagione dopo Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime e Holger Rune. Tra gli attuali primi 100, hanno raggiunto il best ranking questa settimana lo statunitense Brandon Nakashima (32,+1), il belga Zizou Bergs (51, +2), il francese Quentin Halys (57, +2), fonseca (62, +18), il belga Raphael Collignon (91, +2), il teenager USA Nishesh Basavareddy che entra per la prima volta in Top 100 (100, +1).