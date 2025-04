È morto Farina, l'ultimo patron del Milan prima del Cav

È morto Giussy Farina, l’ultimo presidente del Milan prima di Silvio Berlusconi. L’imprenditore veneto si è spento a 91 anni. A partire dal 1968 è stato il presidente del Lanerossi Vicenza, squadra che ha guidato fino al 1980, ottenendo buoni risultati in Serie A con tanto di storico secondo posto nel 1978, sotto la spinta dei gol di Paolo Rossi, acquistato proprio da Farina nel 1976. A partire dal gennaio 1982 diventò presidente del Milan. Farina acquistò il club rossonero da Colombo, a pochimesi dalla retrocessione in Serie B. Dopo la facile promozione dell’anno successivo (allenatore Castagner), la prima stagione di serie A non fu fortunatissima (e registròilfallimento dello “straniero” Blissett) e andòmoltomeglio nella seconda (altri due inglesi: la rivelazione Hateley e Wilkins). Con l’arrivo Liedholm in panchina (e Agostino Di Bartolomei) giunse anche la partecipazione alla Coppa UEFA, ma il suo periodo rossonero si chiuse senza molta fortuna nel 1986, quando la società fu presa in consegna da Silvio Berlusconi a un passo dal fallimento.