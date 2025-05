Inter-Barcellona, Martinez: "Ecco perché ho pianto per due giorni"

Al Meazza, dopo il fischio finale, è scoppiata la festa. Lautaro era tra i più emozionati, a rischio per la partita dopo l’infortunio ai flessori che lo aveva tenuto fermo contro il Verona. L’argentino ha stretto i denti e ha giocato, realizzando l’1-0 momentaneo. Per il dolore subito a Barcellona, che lo aveva fatto uscire alla fine del primo tempo, si è disperato a lungo: "Ero in difficoltà, non sentivo la gamba bene — ha raccontato — Ho passato due giorni a piangere a casa, non era quello che volevo non giocare. Ho messo una fasciatura stretta stretta e sono sceso in campo. Io sono fatto così e vivo il calcio così”. E ancora: "Ho pianto tanto dopo Barcellona ma ho promesso alla mia famiglia che sarei sceso in campo — ha concluso — Non sto bene ma ora lavoreremo per recuperare la gamba". Ci sarà tempo per farlo, intanto la sua Inter è in finale di Champions.