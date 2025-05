Jannik Sinner, la foto alle sue spalle fa il giro del mondo: chi c'è

Nell’ultimo match di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025, il 10 maggio, l’atmosfera era carica di emozione. Il numero uno al mondo ha affrontato un incontro cruciale per la sua carriera, con il pubblico di Roma a sostenerlo. Sugli spalti, una scena rara: la famiglia Sinner al completo. C’erano il papà Hanspeter, la mamma Siglinde, visibilmente tesa, e il fratello Mark, tutti uniti per supportare Jannik in un momento così significativo. La loro presenza ha reso l’evento ancora più speciale, sottolineando l’importanza di questo match per il percorso del tennista italiano.

Sinner, rientrato dopo una sospensione di tre mesi, ha mostrato la sua determinazione. Sul campo, ha dominato con il suo gioco potente e preciso, vincendo in due set contro un avversario ostico. Il suo dritto e il rovescio, affilati come sempre, hanno incantato i tifosi, mentre la solidità mentale ha fatto la differenza nei punti chiave. La folla, elettrizzata, ha celebrato ogni colpo, consapevole del valore di questa vittoria per il “loro” campione.

Hanspeter, Siglinde e Mark, solitamente discreti, erano lì, vicini a Jannik, vivendo ogni scambio con il fiato sospeso. La mamma, in particolare, non ha nascosto l’ansia, ma il sorriso finale ha tradito il suo orgoglio. Questo match, oltre a consolidare il ritorno di Sinner, ha evidenziato il legame profondo con la sua famiglia, un pilastro fondamentale nel suo successo. Un giorno indimenticabile per il tennis italiano.