Il Pisa in A è un caso: cosa ha in mano Inzaghi sul pullman

Il Pisa ha festeggiato la promozione in Serie A il 10 maggio 2025 con una parata trionfale in città. Durante il giro sul pullman scoperto, tra migliaia di tifosi esultanti, è spuntata una bandiera della Palestina, sventolata da alcuni membri della squadra e dallo staff, incluso l’allenatore Filippo Inzaghi.

Il gesto, immortalato in un video diventato virale, ha scatenato un’ondata di reazioni sui social. Non è chiaro se l’atto sia stato un messaggio politico premeditato o un’espressione spontanea nell’entusiasmo del momento. La tifoseria pisana, nota per le sue posizioni politicizzate e il sostegno alla causa palestinese, ha amplificato il dibattito.

Il video ha generato migliaia di condivisioni e commenti. Su X, alcuni utenti hanno elogiato il gesto, vedendolo come un simbolo di solidarietà, altri l'hanno criticato inquadrandolo come un messaggio politico. “Grande Pisa! Sport e valori uniti! ”. Alcuni hanno definito l’atto “fuori luogo” in un contesto sportivo, con commenti come: “Il calcio dovrebbe unire, non dividere”. La curva pisana, storicamente sensibile al tema, ha condiviso immagini della bandiera con orgoglio, mentre altri tifosi hanno chiesto di mantenere lo sport lontano dalla politica. Il dibattito rimane aperto, con il video che continua a circolare, alimentando discussioni e dibattiti tra i tifosi pisani che si godono il ritorno nella massima serie.