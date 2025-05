Sinner, Alcaraz vuota il sacco: "Se l'ho sentito durante la squalifica?", risposta choc

"Non ho parlato con lui ma è normale che si senta deluso perché qualcuno non ha parlato con lui. Ho un buon rapporto fuori dal campo ma non siamo così vicini". Carlos Alcaraz vuota il sacco. Il campione spagnolo ha risposto così in una intervista riportata dai media spagnoli quando gli hanno chiesto se abbia sentito Jannik Sinner nel corso dei tre mesi di squalifica dell'italiano. I giornalisti gli fanno notare che Sinner si è detto "dispiaciuto" per non aver ricevuto il sostegno di alcuni tennisti del circuito, non riferendosi necessariamente allo spagnolo: "Alla fine ognuno guarda a sé - ha rimarcato Alcaraz - Ci saranno persone che scrivono o vogliono essere dietro di lui. Non ho parlato con Sinner ma alla fine siamo in un circuito: possiamo andare d'accordo, bene o male".