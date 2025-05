Gp di Imola, disastro Ferrari. Leclerc sbotta: "Dobbiamo chiedere scusa"

Oscar Piastri si conferma il pilota più in forma del momento e conquista la pole position nel Gran Premio di Emilia Romagna 2025 di Formula 1, realizzando un super giro in 1:14.670. L’australiano batte il quattro volte campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) di +0.034; terza piazza per la Mercedes di George Russell, che precede l’altra McLaren di Lando Norris, a +0.292 dal compagno di squadra.

A seguire la coppia spagnola composta da Fernando Alonso (Aston Martin) e Carlos Sainz (Williams); completano la top ten Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine). Fuori nella Q2 le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Chiudono la top ten Carlos Sainz Jr. sesto con la Williams davanti al compagno di squadra Alexander Albon. Seguono Lans Stroll sull’altra Aston Martin, Isack Hadjar su Racing Bulls e Pierre Gasly su Alpine. È la terza pole in carriera per Piastri, leader anche del Mondiale. Un disastro per le Ferrari, tutte e due fuori nella Q2, un evento abbastanza raro che ha ormai il sapore dell'umiliazione. E Leclerc si scusa: "Inaccettabile. La prima cosa da fare è scusarsi con i tifosi, non è accettabile un livello di performance così. Dobbiamo reagire".