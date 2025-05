Adriano Panatta esplode in tv: "Tirano senza pensare, che noia"

Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano, ha espresso un giudizio severo sul tennis femminile contemporaneo, definendolo “una noia mortale” per la mancanza di strategia e varietà. In un’intervista, l’ex campione ha criticato le tenniste attuali, accusandole di affidarsi esclusivamente alla potenza dei colpi senza riflettere sul gioco. “Tirano solo forte, senza pensare”, ha dichiarato, sottolineando come questo approccio renda le partite monotone e prive di fascino. Panatta ha lodato, però, Jasmine Paolini, definendola “grandissima” per il suo stile più intelligente, in contrasto con giocatrici come Coco Gauff, che, a suo avviso, “gioca senza intelligenza, come se fosse prodotta in laboratorio”.