Napoli, le pagelle dello scudetto: McTominay 10 e lode, chi ha deluso di più

Napoli, le pagelle del quarto scudetto: conferme, rinascite, sorprese (e qualche delusione).

MERET 8.5

Tante grandi parate, alcune decisive, in mezzo a qualche incertezza. Si conferma un ottimo portiere, non a caso è al secondo scudetto.

DI LORENZO 8

È in fase calante, il meglio lo ha dato all’inizio, però resta comunque l’affidabile capitano di una squadra che ha vinto due titoli in tre anni.

MAZZOCCHI 6.5 Ci ha sempre messo “anema e core” quando è stato chiamato in causa. Si è reso utile in ogni ruolo, nonostante qualche limite evidente.

RRAHMANI 8

Ha giocato ogni singolo minuto di questa serie A, anche se non sempre al meglio. Una delle poche certezze in un reparto martoriato dagli infortuni.

JUAN JESUS 7

La cura Conte ha guarito anche lui, dopo la scorsa stagione disastrosa. Peccato per l’infortunio che lo ha tolto dai giochi con un mese e mezzo d’anticipo.

BUONGIORNO 8.5

Difensore sensazionale, è diventato subito un leader. Fermato solo dagli infortuni che gli hanno fatto saltare 13 partite nella fase cruciale della stagione.

RAFA MARIN 5.5

Conte non l’ha mai considerato, neanche in emergenza, preferendogli un terzino adattato a centrale. Non c’è quasi nulla di suo in questo scudetto.

OLIVERA 8

Ottimo da terzino, sacrificato da centrale, ruolo in cui ha sofferto tanto nelle ultime giornate. Grande disponibilità quando c’è da fare di necessità virtù.

SPINAZZOLA 7.5

Ha giocato molto per i suoi standard degli ultimi anni, e lo ha fatto quasi sempre bene. Come Olivera, si è sacrificato spesso fuori ruolo, da esterno alto.

LOBOTKA 8

Lo chiamano “Robotka” per un motivo: si è confermato un pilastro della squadra tra regia, letture, interdizione e grande maturità.

ANGUISSA 8.5

A volte “sfarfalla” per il campo, ma il suo rendimento offensivo è stato eccelso, con 6 gol e 5 assist a compensare le mancanze degli attaccanti.

BILLINI 7

Il suo arrivo a gennaio è passato in sordina, però fa parte della storia di questo campionato con il gol decisivo per l’1-1 contro l’Inter al ritorno.

GILMOUR 8

È il “quarto titolare” del centrocampo a tre.Grande rendimento, grazie a lui Conte ha anche potuto variare tatticamente. E ha ancora margini di miglioramento

MCTOMINAY 10

Merita anche la lode, è il motivo per il quale il Napoli ha vinto lo scudetto. Dodici gol, quasi tutti decisivi, e anche 6 assist. “McFratm” è l’MVP della A.

POLITANO 7.5

Spirito di sacrificio e attaccamento da 10, qualità negli ultimi 20 metri da 5. Il voto è una media. Al di là del rendimento offensivo, resta un punto fermo.

NGONGE 5.5

Una grande delusione, uno con il suo talento avrebbe potuto dare molto di più. Invece è quasi sempre stato “mollo” quando chiamato in causa.

NERES 8

Ha fatto la differenza fino a quando non si è infortunato. Il girone di ritorno lo ha passato quasi tutto in infermeria, ma ha stretto i denti alla fine.

RASPADORI 8.5

Sacrificato in nome del 4-3-3 per mesi, poi gli infortuni lo hanno mandato in campo e lui si è preso la scena alla grande con tanti gol pesanti.

LUKAKU 9

Centro di gravità permanente della squadra, ha giocato al massimo delle sue possibilità. Non ha tradito Conte, suo il sigillo sullo scudetto.

SIMEONE 7

Stagione difficile, con un solo gol, passata a raccogliere le briciole alle spalle di Lukaku. E però è sempre entrato con la grinta e la voglia giuste.