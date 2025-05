F1, Gp di Montecarlo: Norris vince davanti a Leclerc, Piastri ed Hamilton

Lando Norris ha conquistato la pole position nel Gp di Montecarlo, con il tempo di 1'09"954, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, staccato 109 millesimi. Terza piazza per l'altra McLaren di Oscar Piastri, a 175 millesimi. Completa la seconda fila l'altra rossa di Lewis Hamilton, a oltre quattro decimi (+0"428). Per il pilota britannico si tratta della seconda pole stagione, la prima nel Principato. Quinta piazza per la Red Bull di Max Verstappen, segue la Racing Bulls di Isack Hadjar, sesto per appena un millesimo davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso. Completano la top ten Completano la top ten Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) e Alexander Albon (Williams).

"È fantastico, è una gara lunga ed estenuante, però anche divertente - ha subito commentato il pilota della McLaren -. Abbiamo spinto per gran parte della gara, all'ultima curva ero un po' nervoso con Charles che mi era addosso e Max davanti. Però abbiamo vinto a Monaco, non importa come vinci, era quello che sognavo da quando ero bambino, sono riuscito a realizzare uno dei miei sogni".

Per Norris "verso la fine è stata la parte peggiore, davanti Max mi rallentava un po' - ha concluso - Sapevo che Charles avrebbe avuto un'opportunità, ho dovuto gestire parecchio. Sono contento, sicuramente passerò una notte meravigliosa".