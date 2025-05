Le pagelle del Gp di Montecarlo: Leclerc e Norris, sfida da 9. Chi si merita un 3

Le pagelle del Gp di Monaco dal blog "Bandiera Gialla" di Leonardo Filomeno

LECLERC 9

L’impeto dice prova. La ragione risponde frena. Norris è là davanti ma il fato ha deciso il giorno prima. Tra curve così non si passa. Non è una vittoria, ma nemmeno la solita domenica. Charles c’è. E il cuore batte ancora.

NORRIS 9

Una sbavatura al via. Poi una gara perfetta. Resiste per 20 giri alla pressione di Carletto. Già da Imola più centrato. Forse ha ritrovato la lucidità che serve per puntare di nuovo al titolo.

WILLIAMS 7

E' tra le scuderie a firmare le strategie migliori. Punti per tutti. E tanti sorrisi. Con Albon che alla fine la spunta sulla Mercedes di Russell. E Sainz che contribuisce alla causa mettendosi a disposizione del thailandese.

HADJAR 7

Finora si è parlato di lui col silenziatore. Ma il rookie sta facendo un lavoro niente male. Col muretto coglie l'antifona e smarca le due soste all'inizio, aiutato dal compagno Lawson e dal gran piazzamento al sabato. Bella strategia e bel bottino per la ex Toro Rosso.

VERSTAPPEN 6

Sa che il ritmo è quello che è le prova tutte. Pure lui assieme al boss Mercedes sciorina il rosario fino alla fine. Ma niente. Resta l'amaro in bocca della quarta posizione e la testa è già al Montmeló e alle nuove direttive.

PIASTRI 5

Un altro weekend imperfetto, che rischia di diventare pericoloso. Non è da lui. Non è da uno che vince 4 Gran Premi su 8 con una determinazione di ferro e con una macchina che è un razzo. Adesso il gap col compagno si assottiglia davvero. Per il pilota di ghiaccio serve un cambio di passo immediato.

MERCEDES 3

La sberla di Imola non basta. A Montecarlo è débâcle totale in qualifica e harakiri perfetto in gara. Le strategie sembrano arcani, o forse sono inesistenti, con l'entrata ai box solo agli ultimi giri. E con un seccato Russell che taglia la chicane per un sorpasso e paga chiaramente pegno. Alla fine nessuna safety. Nessun miracolo. Solo frustrazione per tutti. E un doppio zero.