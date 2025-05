Imane Khelif tagliata fuori dalla World Boxing: "Test di genere obbligatorio"

In un comunicato stampa, World Boxing ha motivato l’introduzione delle nuove regole sottolineando l’importanza di tutelare ogni partecipante e rimarcando " preoccupazioni relative alla sicurezza e al benessere di tutti i pugili , inclusa Imane Khelif". La nuova normativa rientra in un pacchetto di linee guida denominate “Sesso, età e peso”. Il regolamento è stato redatto da un gruppo di esperti selezionato dal comitato medico e antidoping della federazione, che ha lavorato analizzando dati da molteplici fonti e consultando specialisti a livello globale. Tra le prime applicazioni della nuova norma figura il caso Khelif: "La World Boxing ha scritto alla Federazione pugilistica algerina per informarla che a Imane Khelif non sarà consentito partecipare nella categoria femminile all'Eindhoven Box Cup o a qualsiasi altro evento della World Boxing finché non si sottoporrà al test di identificazione del sesso". Una bomba, clamorosa.

Clamoroso: la World Boxing , nuova federazione internazionale del pugilato dilettantistico riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, ha annunciato una svolta radicale nelle sue politiche di ammissione alle gare. L’organizzazione ha reso noti i nuovi criteri di eleggibilità che includono test di genere obbligatori per tutti gli atleti e le atlete che desiderano partecipare agli eventi da essa organizzati. La decisione è stata comunicata ufficialmente in seguito alle polemiche sorte intorno alla pugile algerina Imane Khelif , vincitrice dell’oro ai Giochi Olimpici di Parigi. E la sostanza è che la Khelif, ora, è fuori . Tagliata fuori anche dalla diretta emanazione dell'organismo che le aveva consentito di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Khelif e la taiwanese Lin Yu-ting, anch’essa oro a Parigi, erano già finite al centro delle polemiche a causa di presunti livelli ormonali ritenuti anomali. Entrambe erano state escluse dai Mondiali 2023 dall’International Boxing Association (Iba), l’ente precedentemente responsabile del pugilato olimpico, dominato da interessi russi e spesso coinvolto in scandali. L’Iba le aveva escluse in seguito a un test di idoneità non meglio specificato. In seguito alla chiusura dell’organizzazione, è stato il Cio ad accogliere ufficialmente le due atlete ai Giochi.

World Boxing, attualmente in fase di riconoscimento provvisorio per assumere il controllo del pugilato olimpico in vista dei Giochi di Los Angeles, ha affrontato forti pressioni da parte di atleti e federazioni per definire parametri chiari legati al sesso biologico. Secondo le nuove linee guida, tutti i partecipanti maggiorenni dovranno sottoporsi a un test genetico tramite PCR (reazione a catena della polimerasi) per determinare il sesso alla nascita. Il test può essere eseguito tramite saliva, sangue o tampone orale per individuare il materiale cromosomico.