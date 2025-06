Simone Inzaghi gela Marotta e Inter: "Non so se ci sarò"

Non è un addio, quello di Simone Inzaghi. O perlomeno non lo è ancora. Ma le sue parole scuotono l'Inter più di quanto il presidente Beppe Marotta possa ammettere. All'allenatore nerazzurro è stata confermata piena stima e fiducia subito dopo la tremenda sconfitta 5-0 contro il Psg nella finale di Champions League ma la faccia del tecnico piacentino nella sala stampa dell'Allianz di Monaco di Baviera è livida.

Dice di essersi presentato per le interviste solo per rispetto dei giornalisti. Ma la testa è altrove. "Per parlare di futuro c'è troppa delusione ora, è dal 13 luglio che abbiamo dato tutto. C'è delusione e amarezza, si potrà parlare di zero titoli ma bisogna rendere onore a questi ragazzi che hanno messo sempre tutto in campo anche rimaneggiati ma non li cambierei con nessuno al mondo". La stagione però paradossalmente non è ancora finita, tra pochi giorni tutta la squadra si trasferirà negli Stati Uniti per il primo Mondiale per Club.

"Se ci sarò? Non so rispondere ora a quest'ultima domanda, sono venuto qui a parlare per educazione e rispetto perché questa sconfitta mi amareggia molto - gela tutti Inzaghi -. Dalle sconfitte si esce più forti, sembra una frase fatta ma ci siamo già passati e poi abbiamo vinto lo scudetto. C'è amarezza ma bisogna tenere la testa alta sapendo che abbiamo trovato una squadra che ha vinto con merito".