Inzaghi va via? Ecco chi arriva al suo posto: nome clamoroso

L’umiliante sconfitta patita in Champions ha aperto in casa Inter un’urgenza, ovvero quella che riguarda il futuro di Simone Inzaghi. Continuare insieme o salutarsi? Il tema è questo ed è evidente che nelle prossime ore, da ambo le parti, si penserà ai pro e ai contro che una scelta così importante potrà determinare. Anche perché alle porte c’è il Mondiale per Club, tra quindici giorni il pallone tornerà nuovamente a rotolare e il tempo a disposizione per eventuali rivoluzioni inizia a essere veramente poco. Il che rende tutto ancora più complesso, perché l’eventuale post Inzaghi è un percorso da programmare con maniacale attenzione ai dettagli ma i nomi liberi non abbondano e questa è una condizione che di sicuro restringe il campo.

Roberto De Zerbi è il nome che Ausilio ha sempre avuto in mente per il futuro della panchina dell’Inter, il direttore sportivo nerazzurro stima tantissimo il tecnico del Marsiglia e non è escluso che un tentativo possa farlo. Tuttavia, si tratterebbe di una mossa quasi disperata visto che l’ex Sassuolo ha già comunicato e promesso ai francesi di continuare ancora per un anno. E allora attenzione a Fabregas, altro nome che intriga parecchio, sia per filosofia calcistica che per status. Dovessero dire addio a Inzaghi, infatti, dirigenza e proprietà sembrano d’accordo nell’individuazione di un allenatore giovane ma emergente, un tecnico che conosca la Serie A e che sia immediatamente in grado di fondersi con quelle che attualmente sono le esigenze del club, inteso anche come gruppo squadra. Attenzione, però, perché anche la strada che porterebbe allo spagnolo sarebbe tutt’altro che agevole e si renderebbe necessario uno scrupoloso lavoro di diplomazia al fine di liberarlo dal Como, ammesso che Fabregas dovesse accettare.